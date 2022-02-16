Россия заявила о готовности обсуждать предложения по гарантиям безопасности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой» заявила, что Россия готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности.

По ее словам, российские инициативы по гарантиям безопасности не являются ультиматумом, за которым стоит стремление получить односторонние преимущества. «Мы не требуем ничего неисполнимого. Готовы обсуждать предложения оппонентов, искать взаимоприемлемые решения. И диалог по гарантиям безопасности будем продолжать и наращивать», — сказала она.

Матвиенко добавила, что Москва выступает за создание коллективной системы безопасности для всей Европы и для мира в целом. «Потому что безопасность едина и неделима», — заявила она.

При этом председатель Совета Федерации подчеркнула, что российская сторона не может вести диалог до бесконечности. «Исходное условие остается неизменным – гарантированное обеспечение безопасности страны. Пусть никто не надеется, что Россия пойдет в этом на односторонние уступки», — сказала она.

Ранее пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ США и странам НАТО на их послания по гарантиям безопасности будет утвержден Владимиром Путиным, когда для этого будет подходящий момент.