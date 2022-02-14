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Кремль ответил на вопрос о сроках ответа США по гарантиям безопасности

Песков заявил, что Путин своевременно утвердит ответ США по гарантиям безопастности

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ответ США и странам НАТО на их послания по гарантиям безопасности будет утвержден президентом России Владимиром Путиным, когда для этого будет подходящий момент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что президент сделает это своевременно.

Ранее президент одобрил текст ответа, который представил ему глава МИД России Сергей Лавров. Однако, по словам Пескова, документ еще будет дорабатываться дипломатами.

Лавров рассказал, что в текущем виде реакция Москвы представляет из себя десятистраничный документ. На встрече с президентом глава внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что у России есть возможность договориться с Западом дипломатическими методами.

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Роман Кирьянов
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