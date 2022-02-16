Захарова высказалась о размещении войск НАТО в Румынии

Руководство НАТО давно планировало милитаризацию Черного моря, чтобы превратить этот регион в арену для геополитики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге ведомства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Альянс намерен превратить этот мирный регион в очередную арену для геополитических баталий и соперничества, отнюдь не в сфере финансов и экономики будет развиваться здоровая конкуренция, а в сфере использования неправомочных и нелегальных инструментов для захвата [геополитических] позиций. Схема старая — ничего нового не изобретено», — высказалась дипломат.

Также Захарова напомнила о том, что окончательное решение о размещении войск НАТО в Румынии будет принято на встрече министров обороны стран-участниц альянса. Руководство румынской группировкой возьмет на себя французская сторона.