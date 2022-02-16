Боинкен заявил о вероятной агрессии России на этой неделе
Госсекретарь США Блинкен назвал возможным акт агрессии со стороны России на этой неделе
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной агрессию со стороны России на этой неделе. Он заявил об этом в среду, 16 февраля, передает ТАСС.
Госсекретарь сослался на размещение военных вокруг Украины.
«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», — сказал Блинкен.
15 февраля Энтони Блинкен созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.