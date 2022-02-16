Боинкен заявил о вероятной агрессии России на этой неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вероятной агрессию со стороны России на этой неделе. Он заявил об этом в среду, 16 февраля, передает ТАСС.

Госсекретарь сослался на размещение военных вокруг Украины.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», — сказал Блинкен.

15 февраля Энтони Блинкен созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Телефонный разговор был проведен по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.