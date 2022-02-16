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Герцогиня Камилла придумала жестокое прозвище для Меган Маркл

Герцогиня Корнуолльская Камилла назвала Меган Маркл бесстыдницей

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Герцогиня Корнуольская Камилла, супруга принца Уэльского Чарльза, придумала жестокое прозвище для Меган Маркл после того, как они с принцем Гарри сложили с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Об этом сообщает The Mirror.

Как утверждает королевский биограф Том Бауэр, Камилла часто называла Меган «бесстыдницей» (minx), ссылаясь на ее кокетливость и хитрость. Отмечается также, что, когда Меган и Гарри начали критиковать королевскую семью в прессе, Камилла поспешила утешить принца Чарльза, который «сделал все, что мог», как отец. Именно в период «бесконечных, мучительных и безрезультатных разговоров» Камилла начала называть Меган «этой бесстыдницей».

Кроме того, сообщается, что герцогиня относилась к Маркл с подозрением, еще когда они с Гарри только начинали встречаться. Камилла сомневалась, что Меган сможет уделить должное внимание королевским обязанностям. Ей было трудно поверить, что актриса пожертвует своей карьерой и независимостью.

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Ранее The Sun сообщал, что принц Гарри захотел помириться с отцом и провел секретные переговоры, пытаясь уладить их разногласия. Отмечалось, что в отношениях Чарльза и Гарри наступила определенная оттепель, они вновь начали общаться, в том числе по видеосвязи.

С апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Алина Гончарова
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