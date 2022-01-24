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Принц Гарри захотел помириться с отцом

The Sun: принц Гарри провел секретные переговоры с принцем Чарльзом о примирении
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Cbs/ Globallookpress.com

Принц Гарри захотел помириться со своим отцом, принцем Чарльзом, и провел секретные переговоры, пытаясь уладить их разногласия. Об этом сообщает The Sun.

Отец и сын побеседовали в преддверии платинового юбилея королевы Елизаветы II, который будет отмечаться в июне 2022 года в Великобритании в ознаменование 70-летия ее восшествия на престол.

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Источник издания сообщил, что в отношениях Чарльза и Гарри наступила определенная оттепель, они вновь начали общаться, в том числе по видеосвязи. Члены королевской семьи ожидают, что принц вернется в Британию этим летом, но, возможно, без супруги, Меган Маркл, и детей, двухлетнего Арчи и семимесячной Лилибет.

Ранее стало известно, что принцы Гарри и Эндрю не получат медали к юбилею правления королевы Елизаветы II. Награда, посвященная 70-летию нахождения королевы на престоле, будет вручаться действующим военнослужащим, а также сотрудникам полиции и тюремных служб, пожарным и работникам экстренных служб. Кроме того, медаль вручат живым обладателям Георгиевского креста или Креста Виктории.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Марина Совина
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