Отказ Швеции вступать в НАТО объяснили

Швеция не хочет оказаться под угрозой, поэтому отказывается вступать в НАТО, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. По его мнению, это объективная оценка ситуации и правильное решение. Своим мнением на этот счет политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Швеция отказалась от членства в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в подписанной главой МИД Анн Линде Внешнеполитической декларации 2022 года, документ был опубликован на официальном сайте правительства.

«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава внешнеполитического ведомства во время представления документа в парламенте.

Вне агрессивного курса

По мнению Цекова, Швеция чувствует себя в большей безопасности вне НАТО, поэтому и отказывается от вступления в альянс. На его взгляд, это абсолютно грамотное решение.

«Будучи страной с нейтральным статусом, они объективно оценивают складывающуюся ситуацию. Они, в частности, приняли такое решение, потому что видят, что делает НАТО. Видя их агрессивный курс на обострение отношений с Россией, они просто не хотят оказаться среди тех государств, которые оказываются из-за политики НАТО под серьезной угрозой», — высказался член профильного комитета Совфеда.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал Швецию «желанным партнером». Он добавил, что при наличии соответствующей инициативы от правительства Стокгольм мог бы стать членом альянса «уже на следующий день».

Украина подала заявку на членство еще в 2018 году и с 12 июня 2020-го имеет статус «партнера с расширенными возможностями». 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о полноправном членстве Киева в НАТО еще не поднимался.