Адвокат назвал вздором оправдания Джонсона о вечеринках во время локдауна

Очередное оправдание, которое премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придумал проводимым во время локдауна «ковидным» вечеринкам, является вздором, заявил британский адвокат по правам человека Адам Вагнер изданию The Mirror.

Британский премьер, как отмечается, намерен объяснить, что не нарушал запрет на проведение массовых мероприятий во время локдауна, когда устраивал вечеринки в своей резиденции на Даунинг-стрит. Джонсон нанял адвоката, чтобы помочь ему подготовить ответ Скотленд-Ярду к пятнице. Политик уже признался, что присутствовал на некоторых из 12 расследуемых собраний, в том числе он в течение десяти минут находился на вечеринке в свою честь по случаю дня рождения. На опубликованных позднее фото он снят с пивом в руках, и теперь премьер хочет доказать, что не пил.

По мнению политического аналитика Роберта Пестона, адвокаты премьер-министра теперь исходят из того, что расследование направлено на то, чтобы проверить, был ли Джонсон после подобных собраний в состоянии вернуться к работе. Вопрос заключается в том, смогут ли адвокаты доказать, что эти собрания можно назвать просто частью рабочих будней премьера.

Тем не менее Адам Вагнер заявил, что аргумент о том, вернулся ли премьер-министр к работе после вечеринки, вообще «не имеет значения».

«Неважно, что он делал до или после — вопрос в том, участвовал ли он, и, если он провел десять минут на собрании по случаю дня рождения, и есть фотография, на которой он держит бутылку пива, значит, он участвовал. (...) Я держал пиво, но я не пил (...) — это вздор», — сказал адвокат.

Ранее стало известно, что британский премьер назначил новых сотрудников в своей команде после того, как некоторые госслужащие ушли на фоне скандала из-за проведения вечеринок во время локдауна. Как отметили на Даунинг-стрит, назначенные сотрудники «ускорят выполнение приоритетной задачи, которой является выравнивание уровня жизни в стране».

В конце января в Великобритании опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в стране некоторые из вечеринок в резиденции премьера не должны были проводиться так, как они были организованы.