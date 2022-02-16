В Германии указали на историческую принадлежность Крыма России
Депутат бундестага Бауманн заявил, что исторически Крым принадлежит России
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Бауманн указал на историческую принадлежность Крыма России. Об этом он заявил в ходе а пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале фракции.
«Исторически Украина принадлежит России... Не Украина, а Крым, прошу прощения», — сказал политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожье, посвященной Дню соборности, пообещал очень скоро вернуть Крым и Донбасс в состав страны. Он заявил, что уже восьмой год регионы оторваны от Украины, и выразил убежденность, что они воссоединятся «не через века».