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В Германии указали на историческую принадлежность Крыма России

Депутат бундестага Бауманн заявил, что исторически Крым принадлежит России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Бауманн указал на историческую принадлежность Крыма России. Об этом он заявил в ходе а пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале фракции.

«Исторически Украина принадлежит России... Не Украина, а Крым, прошу прощения», — сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожье, посвященной Дню соборности, пообещал очень скоро вернуть Крым и Донбасс в состав страны. Он заявил, что уже восьмой год регионы оторваны от Украины, и выразил убежденность, что они воссоединятся «не через века».

Марина Совина
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