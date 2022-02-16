В Германии указали на историческую принадлежность Крыма России

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Бауманн указал на историческую принадлежность Крыма России. Об этом он заявил в ходе а пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале фракции.

«Исторически Украина принадлежит России... Не Украина, а Крым, прошу прощения», — сказал политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Запорожье, посвященной Дню соборности, пообещал очень скоро вернуть Крым и Донбасс в состав страны. Он заявил, что уже восьмой год регионы оторваны от Украины, и выразил убежденность, что они воссоединятся «не через века».

