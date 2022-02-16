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В российском городе детсадовцам устроили экскурсию в автозак

В Нижнем Тагиле для воспитанников детсада №135 провели экскурсию в автозак

Фото: Telegram-канал «Подъем»

В Нижнем Тагиле для воспитанников детского сада №135, входящего в объединение «Солнечный круг», провели экскурсию в автозак. Об этом сообщает издание «Подъем».

На мероприятии дети примерили каски и бронежилеты. Воспитанникам также показывали пистолеты.

Экскурсия была организована местным отделением «Боевого братства» совместно с фондом «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» и отдельным батальоном ППСП в рамках месячника защитника Отечества.

Директор «Солнечного круга» Елена Баева в беседе с изданием подчеркнула, что детсадовцы остались довольны проведенной экскурсией.

«Инициатива была руководителя и старшего воспитателя. Это один из пунктов плана этого года по патриотическому воспитанию», — пояснила женщина.

На вопрос, почему дошкольникам решили показать именно автозак, а не полицейскую машину, она затруднилась ответить.

Ранее в Кирове на областном турнире по сноуборду школьникам подарили майонез и кетчуп. Таким образом организаторы турнира хотели подбодрить детей, которые не заняли призовых мест.

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Анна Щербакова
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