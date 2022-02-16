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Выбросившая младенца из окна сразу после родов россиянка объяснилась

СКР: выбросившая младенца из окна в Москве женщина хотела избавиться от него

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Женщина, которая в Москве выбросила из окна младенца сразу после родов, объяснила свой поступок желанием от него избавиться. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК), передает РИА Новости.

По словам россиянки, роды начались, когда ее молодой человек ушел гулять.

«В течение полутора-двух часов родился ребенок, и я приняла решение, что мне нужно от него избавиться — положила в пакет и выкинула из окна», — объяснила женщина свой поступок.

О случившемся стало известно во вторник, 15 февраля. Тогда жительница столицы выбросила сына с четвертого этажа. Новорожденный выжил, его госпитализировали. В больницу также доставили мать ребенка.

Ранее в Крыму женщина выбросила из окна восьмилетнюю дочь — девочка умерла еще до приезда медиков. Ее мать страдала шизофренией, в момент убийства отца ребенка дома не было. Какое-то время несовершеннолетняя пыталась удержаться за карниз, но женщина столкнула дочь вниз.

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Анастасия Шейкина
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