Неожиданный способ создания модной укладки прославил блогершу в сети

Блогерша показала неожиданный способ создания модной среди знаменитостей прически и прославилась в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Эдели Фернандес (Edely Fernandez) захотела повторить популярную укладку с эффектом мокрых волос, с которой неоднократно выходили в свет актриса Меган Фокс и телезвезда Ким Кардашьян. При этом она решила воспользоваться не гелем, а лубрикантом, который, по мнению некоторых парикмахеров, способен зафиксировать волосы нужным образом на всю ночь.

Так, на кадрах девушка нанесла большое количество смазки на свои темные пряди и распределила ее от корней до кончиков волос. В конце ролика видно, что героине материала, действительно, удалось добиться желаемого эффекта. Публикация стала вирусной и набрала 3,8 миллиона просмотров.

Зрители принялись обсуждать предложенный совет в комментариях. «Я проверила это средство в старших классах, потому что месяцами думала, что это масло для волос. Мои родители умерли со смеху», «Выглядит потрясающе», «После твоего видео продажи лубрикантов точно вырастут», «Этот лайфхак сделал мой день», — высказывались они.

В январе хозяйка салона красоты раскрыла способ сохранить укладку волос на неделю. На кадрах ролика Рэйчел Линси (Rachel Lynsey) подсушила пряди с помощью стайлера, после чего сменила насадку и сделала волнистые пряди. Затем она нанесла на них увлажняющую сыворотку и показала на камеру крупную тканевую резинку. Героиня материала собрала волосы в высокий хвост, закрутила их вокруг аксессуара и сделала пучок.