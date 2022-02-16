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Найден способ снизить цены на стройматериалы

Вице-премьер Хуснуллин предложил снять ограничение на импорт стройматериалов

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Российские власти нашли способ снизить в стране стоимость стройматериалов — они предложили снять ограничения на импорт подобных товаров. Инициатива связана с ростом цен на внутреннем рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

За год стройматериалы в России подорожали на 23,2 процента. По словам вице-премьера, ограничение на ввоз иностранных товаров принимали для поддержки местных производителей. «В этой ситуации предлагаем отменить его. Нам сейчас нужны любые материалы», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул важность не ограничивать экспорт отечественных строительных материалов. Все моменты, которые связаны с обоснованием роста цен и вызывают сомнения, рассматривают вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что спастись от высоких цен на стройматериалы можно с помощью развития производства подобных товаров в стране. Одной из причин увеличения цен назвали логистические проблемы, так как заводы по производству стройматериалов располагаются слишком далеко от строящихся объектов.

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Нина Ташевская
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