Найден способ снизить цены на стройматериалы

Российские власти нашли способ снизить в стране стоимость стройматериалов — они предложили снять ограничения на импорт подобных товаров. Инициатива связана с ростом цен на внутреннем рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

За год стройматериалы в России подорожали на 23,2 процента. По словам вице-премьера, ограничение на ввоз иностранных товаров принимали для поддержки местных производителей. «В этой ситуации предлагаем отменить его. Нам сейчас нужны любые материалы», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул важность не ограничивать экспорт отечественных строительных материалов. Все моменты, которые связаны с обоснованием роста цен и вызывают сомнения, рассматривают вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что спастись от высоких цен на стройматериалы можно с помощью развития производства подобных товаров в стране. Одной из причин увеличения цен назвали логистические проблемы, так как заводы по производству стройматериалов располагаются слишком далеко от строящихся объектов.