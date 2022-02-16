Кадыров поддержал обращение Госдумы к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к Путину о признании независимости Донецкой (ДНР) и Луганской народных республик (ЛНР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Полностью поддерживаю решение Государственной думы об обращении к президенту РФ. <…> Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение. Владимир Владимирович — дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — написал Кадыров.

Он выразил уверенность, что подобного мнения придерживается и большинство россиян. Кадыров отметил, что против двух республик развернута информационная война. Он подчеркнул, что только признание их независимости на международной арене положит конец «многолетнему противостоянию и кровопролитию».

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

Российский лидер отметил, что возможности для выполнения Минских соглашений в Донбассе еще не исчерпаны и понадеялся на решение конфликта на текущем этапе. При этом он назвал происходящее в регионе геноцидом.