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Украина предложила обсудить предложение о признании ДНР и ЛНР в Совбезе ООН

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев предложил СБ ООН обсудить признание ДНР и ЛНР
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter заявил, что Киев предложил Совету Безопасности (СБ) ООН обсудить инициативу Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Украина официально обратилась в СБ ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемых ЛДНР, которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования», — указал министр.

Он призвал рассмотреть этот вопрос на заседании Совбеза по имплементации Минских соглашений 17 февраля.

15 февраля Госдума проголосовала за проект постановления о немедленном обращении к Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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