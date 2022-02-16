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Россияне получили новый инструмент для увеличения аудитории в соцсетях

«ВКонтакте» представила ленту трендов «Актуальное»

Фото: Shutterstock

«ВКонтакте» создала нейросеть, которая способна анализировать миллионы постов ежесекундно и в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

В основе новой функции лежит алгоритм, который находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам. Отмечается, что это позволит читателям легко оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем, а авторам, сообществам и медиа — получать дополнительный охват и новую аудиторию.

С 16 февраля протестировать «Актуальное» могут все желающие: лента будет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке.

«Команда "ВКонтакте" будет развивать продукт и внимательно следить за экспериментом и обратной связью. На первом этапе алгоритм анализирует наиболее актуальные и заметные записи от сообществ и пользователей. Глубина просмотра источников и количество тем будут постепенно расширяться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что алгоритм не только анализирует и предсказывает обсуждаемость разных тем, но и учитывает интересы каждого человека при формировании ленты. Формат сюжетов помогает быстро ознакомиться с темой, а при желании — погрузиться в подборку детальнее, изучить разные мнения и перейти в сообщество или на сайт первоисточника. Вредоносные материалы и недостоверную информацию фильтруют спам-аналитики.

СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова рассказала, что каждый день создаются миллионы публикаций разного формата авторов любого масштаба — от крупных медиа до локальных лидеров мнений. «Сегодня в рамках эксперимента мы представляем новый подход к анализу контента — он основан на технологиях машинного обучения, которые создала команда "ВКонтакте". Мы верим, что лента трендов "Актуальное" станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас», — отметила она.

Варвара Кошечкина
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