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Великобритания и ООН выступили за исполнение Минских соглашений

Премьер Великобритании Джонсон и генсек ООН Гутерриш призвали выполнять Минские соглашения
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Украине и выступили за исполнение Минских соглашений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Джонсона.

В ходе беседы о кризисе на украинской границе с генсеком ООН британский премьер заявил, что на данный момент существует мало свидетельств того, что Россия отводит войска. Стороны признали, что нападение на Украину грозит масштабными последствиями. Джонсон и Гутерриш также призвали выполнять Минские соглашения.

«Премьер-министр и генеральный секретарь также подчеркнули важность добросовестной работы всех сторон над выполнением минских соглашений», — подчеркивается в сообщении пресс-службы Джонсона.

Ранее МИД России определил реальный срок исполнения Минских соглашений. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что при наличии политической воли этот процесс можно завершить за несколько месяцев.

Марина Совина
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