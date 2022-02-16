МИД России определил реальный срок исполнения Минских соглашений

В МИД России подсчитали реальный срок реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. По словам представителя ведомства Марии Захаровой на брифинге, при наличии политической воли этот процесс может быть завершен за несколько месяцев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы убеждены, что при наличии политической воли Комплекс мер может быть выполнен за обозримый срок. Причем в срок нескольких месяцев», — заявила Захарова. По ее словам, Россия активно поддерживает скорейшее исполнение пунктов соглашения и выступает посредником в урегулировании конфликта в Донбассе как в нормандском формате, так и в Трехсторонней контактной группе.