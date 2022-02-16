Украина провела учения в 30 километрах от границы с Крымом

Украина провела учения на границе с Крымом, в ходе которых отработала противодействие захвату зданий органов власти. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНИАН.

Мероприятия состоялись на прошедших выходных в 30 километрах от административной границы с Крымом. «Мы отработали все возможные сценарии таких действий», — сказал глава МВД.

Монастырский заявил, что власти не допустят никаких сепаратистских проявлений в стране, как это было в 2014 году в Харькове, Донецке и Луганске.

«Если кто-то подумает захватить административное здание, реакция правоохранительных органов будет чрезвычайно быстрая и жесткая», — добавил он.

Ранее на Западе назвали 16 февраля датой военного вторжения России на территорию Украины. Президент Владимир Зеленский объявил эту дату Днем единства. В стране проходит телемарафон #UAвместе.