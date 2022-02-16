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Дома Нельсона Манделы превратили в элитный отель

Из дома бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы в Йоханнесбурге сделали элитный отель

Кадр: New York Post

Поместье первого темнокожего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Нельсона Манделы превратили в элитный отель. Из дома политического деятеля и главы борьбы за отмену режима апартеида сделали не только гостиницу, но и музей его памяти, сообщает New York Post.

Отель под названием Sanctuary Mandela располагается в городе Йоханнесбург. Внутри здания находятся памятник экс-президенту и множество фото из его жизни. Меню ресторана также посвящено Манделе — оно состоит из его любимых блюд, которые для постояльцев будет готовить бывший шеф-повар политического деятеля Ксолисва Ндойя. Желающие могут остановиться в одной из девяти комнат. Самый дешевый номер стоит около 260 долларов (около 19,5 тысячи рублей) за ночь, а президентский люкс, где раньше располагалась спальня известного активиста, — почти тысячу долларов (около 75 тысяч рублей).

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Мандела жил в этом особняке шесть лет. Активист переехал сюда после освобождения из тюрьмы. Политического деятеля обвинили в саботаже и попытке насильственного свержения правительства в 1964 году за его деятельность в составе Африканского национального конгресса (АНК) — данная организация была объявлена вне закона в 1960-м. Манделу приговорили к пожизненному сроку, но освободили спустя 27 лет, когда президент ЮАР Фредерик де Клерк снял запрет на деятельность АНК. В 1994 году сам Мандела занял пост главы Республики, остававшись на нем до 1999-го. В 2013 году он умер в возрасте 95 лет.

В ноябре 2021 года ушел из жизни освободивший Манделу из тюрьмы Фредерик де Клерк. На момент смерти последнему президенту ЮАР периода апартеида было 85 лет. Он скончался в своем доме в пригороде Кейптауна после продолжительной борьбы с раковым заболеванием.

Александра Качан
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