Раскрыта роль России на ядерном рынке мира

К 2030 году доля России на мировом рынке АЭС малой мощности составит 20 процентов, а на рынке ядерного топлива достигнет 24 процентов. Роль страны на этом рынке раскрыл вице-премьер Александр Новак, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Новак отметил, что в будущем именно реакторы малой мощности от 5 до 100 мегаватт будут наиболее востребованы и смогут повысить доступность атомной энергии для энергоснабжения удаленных населенных пунктов. Также вице-премьер назвал атомную энергию надежной и экологичной, что соответствует целям стран мира по декарбонизации. Правительством России именно этот вид энергетики рассматривается как ключевой для удовлетворения растущего глобального спроса на электроэнергию.

«Это чистый, надежный, безопасный, доступный и, по сути, неиссякаемый источник энергии», — подчеркнул Новак. Благодаря технологиям «Росатома», по словам вице-премьера, можно будет бесконечно использовать уже отработавшееся в реакторах топливо. Новак еще раз отметил, что и газ, и атомную энергию необходимо рассматривать как «зеленые» источники.

В целях предотвращения очередного энергокризиса вице-премьер посоветовал Европе вернуть практику долгосрочных контрактов по поставкам газа, а также обеспечить скорейший запуск «Северного потока-2». Помимо экономической эффективности проекта, Новак отметил экологичность поставок газа благодаря минимизации выбросов.

2 февраля Еврокомиссия признала атомную энергетику чистым источником энергии. Атом, как и газ, должен поспособствовать переходу к безуглеродной экономике. Таким образом, власти разрешили новые инвестиции в атомные электростанции до 2045 года, а вкладывать средства в газовые проекты можно до 2030 года.