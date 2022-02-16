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В Раде призвали начать консультации с Госдумой

Депутат Рады Новинский предложил начать консультации с российскими законодателями

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский предложил начать консультации с российской Госдумой для деэскалации сложившейся ситуации. Заявление опубликовано на его официальном сайте.

«Считаю, что Верховная Рада Украины должна выступить с превентивной инициативой о немедленном начале стратегических консультаций с законодателями РФ на предмет нормализации обстановки, формулирования общей позиции о недопущении дальнейшей эскалации ситуации, и тем более — роста военного напряжения», — предложил Новинский.

Он призвал создать в Раде представительную группу депутатов для проведения таких консультаций, а также обратиться к международным партнерам с просьбой «свернуть информационную кампанию вокруг Украины» и вернуть дипломатов в Киев.

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По словам Новинского, Украина оказалась в эпицентре мировой интриги, переговорный процесс о судьбе Донбасса загнан в глухой угол. Ведется кампания по нагнетанию ситуации, мировые СМИ публикуют «апокалиптичные» прогнозы, Украину накачивают оружием «всех калибров и мастей».

«Нас готовят к войне. Нас, без преувеличения, толкают на войну», — считает депутат.

По его мнению, на кону стоит судьба целого континента, поэтому необходимо запустить новый переговорный процесс, который предотвратит конфликты и снимет напряжение.

15 февраля Госдума проголосовала за обращение к президенту Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

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Алевтина Запольская
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