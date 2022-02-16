Власти нашли способ обойти требования Европы по «русским офшорам»

Российским компаниям предложат способ регистрироваться в специальных административных районах (САР), так называемых «русских офшорах», чтобы обойти претензии Европы по поводу нечестной налоговой конкуренции. О такой идее властей со ссылкой на поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс пишет РБК.

В настоящее время правила САР требуют, чтобы регистрирующаяся в них компания переезжала из зарубежной юрисдикции. Тогда она приобретает статус «международной холдинговой компании» (МХК) и может рассчитывать на льготный налоговый режим. По сути выставленные условия направлены на возвращении компаний с русскими корнями.

После принятия поправок получить статус МХК сможет и российская компания. Для этого она должна быть создана до 1 января 2018 года и на момент заявки быть зарегистрирована на территории одного из САР во Владивостоке или в Калининграде.

При этом переезд будет возможен только в том случае, если против него не имеет возражений регион, в котором компания была зарегистрирована ранее. Поводом для отказа может стать величина уплаченного в бюджет региона налога на прибыль. Если она превышает 1 процент от суммы всех доходов субъекта федерации хотя бы в один год из трех последних лет, то власти могут заблокировать перерегистрацию. Это условие фактически закрывает дорогу в САР, а значит, и право на снижение налогов крупнейшим российским компаниям, от чьих выплат во многом зависят региональные бюджеты.

Отдельное условие поставлено для контролирующих лиц компаний. Они должны получить такой статус, то есть выкупить более 15 процентов акций, до января 2017 года. Контролирующим лицом может быть физическое лицо, суверенный госфонд, а также компании, чьи акции торгуются на российском рынке или иностранных биржах стран-участниц ОЭСР. Если же компания пойдет на слияния с другой, не имеющий статус МХК, или у нее сменится контролирующее лицо, она лишится права на льготы.

Пойти на пересмотр параметров САР пришлось из-за угрозы попадания в серый список стран для целей налогообложения, который ведет Евросоюз. «Серым» список называется из-за того, что Европа признает желание страны привести собственное налоговое законодательство под международные стандарты.

Если же в ЕС поймут, что никаких изменений не происходит, то страна попадает в черный список, а он уже подразумевает более жесткий налоговый контроль. В том числе выплата дивидендов в Россию может облагаться налогом. В таком случае сами «русские офшоры» теряют смысл, ведь переехавшим в них компаниям придется платить второй налог.

В ноябре прошлого года российские власти под давлением ЕС уже отказались от идеи снизить налог на прибыль для резидентов САР до пяти процентов. Минфин признал, что единственным следствием такой нормы станет признание России нарушителем.