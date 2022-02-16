США выразили опасения России из-за военных самолетов над Средиземным морем

Пентагон заявил, что США выразили России свои опасения из-за недавних взаимодействий военных самолетов над Средиземным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», — подчеркнули в американском военном ведомстве.

В Пентагоне добавили, что за минувшие выходные три воздушных судна ВМС США Р-8А были «перехвачены» российскими самолетами. Минобороны России, в свою очередь, неоднократно утверждало, что все полеты производятся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны России сообщило, что истребители МиГ-31К и дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 были переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии. Самолеты примут участие в учениях Военно-морского флота России в Средиземном море.

