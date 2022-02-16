Начальник столичной полиции Канады ушел в отставку из-за протестов

Начальник полиции канадского столичного города Оттава Питер Слоли подал в отставку из масштабных протестов против антикоронавирусных ограничений. На момент ухода ему исполнилось 55 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Спустя 19 дней маршей, забастовок и различных акций Слоли признал, что у него не получается восстановить порядок в городе. Жители Оттавы начали жаловаться на его работу, поскольку постоянные шум, беспорядки и прочие неудобства выводили их из привычного ритма жизни.

Питер Слоли занимал пост начальника полиции с 2019 года. Он стал известен своими прогрессивными взглядами на работу правоохранительных органов. Перед уходом офицер заявил, что «сделал все возможное, чтобы сохранить этот город в безопасности и положить конец этому беспрецедентному и непредвиденному кризису».

Ранее стало известно, что анонимный канадский хакер выявил более 90 тысяч зарубежных жертвователей протестующим против антиковидных ограничений в Канаде и заявил об иностранном спонсировании «экстремизма» в его стране. Из 92 844 раскрытых пожертвований «51 666 (56 процентов) поступили из США, 36 202 (29 процентов) поступили от канадцев и 1831 (2 процента) — из Великобритании».

15 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов пойти на применение экстренных мер, чтобы справиться с охватившими страну протестами против коронавирусных ограничений, которые длятся с конца января.