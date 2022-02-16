В ЛНР спрогнозировали действия Киева по Минским соглашениям

Глава министерства иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего спрогнозировал действия Киева по Минским соглашениям. По его словам, Украина будет вынуждена выполнить договоренности, если не намерена отказаться от них. Слова политика приводит ТАСС.

«Откровенной ложью и манипуляциями Киев пытается оттянуть неизбежное: Украина будет вынуждена исполнять Минские соглашения, если конечно киевский режим не намерен официально от них отказаться со всеми вытекающими последствиями», — сообщил Дейнего журналистам.

Полпред ЛНР также подчеркнул, что Минские соглашения «были, есть и будут единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта» в Донбассе, что не единожды подтверждалось не только республиками Донбасса, но и странами-гарантами Минских соглашений.

Ранее Дейнего назвал виновных в деградации мирного процесса в Донбассе. По его словам, вина лежит на Киеве, который за последний год дезавуировал ранее достигнутые договоренности. Глава МИД ЛНР обратил внимание, что официальные лица Украины — представители офиса президента, МИД, СНБО — публично отрицают необходимость прямого диалога с республиками Донбасса и тем самым блокируют переговорный процесс и принятие конкретных решений по мирному урегулированию конфликта.