Ведущий «России 1» оценил публикации о вторжении России на Украину

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» и депутат Госдумы Евгений Попов оценил публикации западных СМИ о вторжении России на Украину и обвинил прессу в распространении фейков. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он назвал такие статьи фарсом и предположил, что они созданы для нагнетания обстановки.

«То, что происходит, похоже на настоящий фарс. Британская пресса лидирует в количестве фейков, Bloomberg (американское агентство — прим. "Ленты.ру") себя показал как невероятный врунишка. Они пишут то, что им вбрасывают какие-то источники, какие-то политики», — высказался Попов. Телеведущий заявил, что зарубежные правительства таким образом «преследуют определенные цели».

По мнению Попова, материалы в СМИ о предполагаемом нападении России на Украину создаются ради нагнетания ситуации. Вместе с тем он счел, что конечная цель таких статей будет ясна позже. «На данном этапе оценить, для чего все это создавалось, достаточно сложно. Может быть, для вывода капитала из Украины, может быть, для того чтобы рухнул рубль, может быть, чтобы собрать почву для санкций, может быть, для того чтобы мы применили силу», — порассуждал ведущий.

Ранее стало известно, что британская газета The Sun, заявившая, что Россия вторгнется на Украину ночью 16 февраля, переписала текст после того, как нападение не произошло. В отредактированном материале говорится, что ночь прошла без происшествий.

12 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден назвал датой вторжения России на Украину 16 февраля. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Перед этим американское агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, написало о том, что Россия якобы планирует напасть на Украину 15 февраля.

