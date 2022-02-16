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Врач предупредил о расстройстве психики после COVID-19

Профилактолог УрФО Токарев заявил, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид

Фото: Pixabay

Главный профилактолог Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у пациентов, переболевших коронавирусом, наблюдается психоковид — осложнение, вызванное нарушением психики, сообщает Ura.ru.

Токарев сообщил, что психоковид открыли как одно из постковидных состояний. Он является не только неврологической патологией, но и нарушением психического здоровья. У пациентов после COVID-19 могут развиться когнитивные и аффективные расстройства, которые проявляются в виде дефектов памяти, внимания, а также раздражительности, депрессии, повышенной тревожности и психастенического синдрома.

«Психиатры уже начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов», — предупредил врач.

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В свою очередь клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин добавил, что психические заболевания, связанные с постковидом, хотят внести в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний. По его словам, эту возможность сейчас обсуждают.

«Так как восстановление после заболевания идет неадекватно долго, человек уже вроде бы выздоровел, а у него все равно сохраняется высокая усталость, сонливость, сниженный аппетит, мотивация, раздражительность, апатия, закрытость», — объяснил он.

Ранее сообщалось о появлении пандемии психологической неопределенности из-за COVID-19. С таким заявлением выступила заведующая лабораторией психологии и саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова.

Марина Совина
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