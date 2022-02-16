Германия отправит гаубицы PzH 2000 в Литву

Вооруженные силы Германии усилят сводный батальон НАТО в Литве. Бундесвер отправит в страну дополнительных военнослужащих, бронетранспортеры и самоходные гаубицы. Об этом сообщает Defence24.

Бундесвер перебросит в Литву шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 калибра 155 миллиметров. Также контингент военных усилят бронетранспортерами Fuchs, разведывательными бронеавтомобилями Fennek и специальной техникой. В сводный батальон НАТО войдет около 90 единиц техники.

В публикации отмечают, что в состав немецкого контингента войдут экипажи бронетехники, подразделения военной полиции и разведчики.

Ранее стало известно о решении немецкого правительства направить дополнительный контингент военных в Литву. В страну прибудет около 350 солдат и офицеров.

Самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 разработали в 2000 году. Машина получила орудие калибра 155 миллиметров с длиной ствола 52-го калибра (8,06 метра).

В ноябре начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил, что российская САУ «Коалиция-СВ» получит умный боеприпас.