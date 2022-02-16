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Ремонт для россиян стремительно подорожал

Цена ремонта в России увеличилась на 30-35 процентов по сравнению февралем 2021 года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Стоимость ремонта в России выросла на 30-35 процентов по сравнению с февралем 2021 года. Об этом сообщают «Известия».

Цены стремительно увеличились как на косметическую, так и на капитальную отделку. Такая динамика обусловлена ростом стоимости строительных и отделочных материалов, а также подорожанием рабочей силы, в том числе из-за нехватки рабочих из-за рубежа. «Почти 50 процентов строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

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26 ноября

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил высокую стоимость стройматериалов: за полгода металлоизделия выросли в цене на 67 процентов, минераловатный утеплитель — на 48 процентов, кирпич — на 59 процентов. На нехватку этих ресурсов жалуются 94 процента застройщиков. В целом за год подорожание строительных и отделочных материалов составило от 20 до 250 процентов.

Генеральный директор дизайн-студии Panova Design Ирина Панова советует вкладывать средства в самое необходимое: кухня, сантехника, полы. По ее словам, на остальном можно сэкономить — такой подход поможет соблюсти баланс между качеством и затратами. В январе 2021 года опрос показал, что граждан России при ремонте сильнее всего пугает именно стоимость материалов. Цены вызывали беспокойство 46 процентов опрошенных, в то время как 39 процентов переживали за дороговизну услуг строительной бригады.

Александра Мирошникова
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