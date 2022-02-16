Столтенберг призвал Россию начать переговоры по ракетному вооружению
Генсек НАТО Столтенберг предложил России сесть за стол переговоров по размещению ракет
Если Россию беспокоит вопрос размещения ракетного вооружения близ ее границ, она может начать переговоры с Североатлантическим альянсом. С таким предложением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках встречи министров обороны альянса, передает ТАСС.
«Если Россия озабочена наступательными ракетными вооружениями альянса, то необходимо сесть за стол переговоров и договориться об их сокращении», — призвал Столтенберг.
Ранее генсек НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по развертыванию наступательного вооружения на Украине. Он также отметил, что альянс выполняет оборонительные функции для стран-участниц.