Столтенберг призвал Россию начать переговоры по ракетному вооружению

Если Россию беспокоит вопрос размещения ракетного вооружения близ ее границ, она может начать переговоры с Североатлантическим альянсом. С таким предложением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках встречи министров обороны альянса, передает ТАСС.

«Если Россия озабочена наступательными ракетными вооружениями альянса, то необходимо сесть за стол переговоров и договориться об их сокращении», — призвал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по развертыванию наступательного вооружения на Украине. Он также отметил, что альянс выполняет оборонительные функции для стран-участниц.