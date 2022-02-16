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Столтенберг призвал Россию начать переговоры по ракетному вооружению

Генсек НАТО Столтенберг предложил России сесть за стол переговоров по размещению ракет

Фото: Johanna Geron / Reuters

Если Россию беспокоит вопрос размещения ракетного вооружения близ ее границ, она может начать переговоры с Североатлантическим альянсом. С таким предложением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках встречи министров обороны альянса, передает ТАСС.

«Если Россия озабочена наступательными ракетными вооружениями альянса, то необходимо сесть за стол переговоров и договориться об их сокращении», — призвал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет планов по развертыванию наступательного вооружения на Украине. Он также отметил, что альянс выполняет оборонительные функции для стран-участниц.

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Николай Чигасов
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