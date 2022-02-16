Продюсер Роднянский обвинил критиков сериала по «Властелину колец» в расизме

Российский продюсер Александр Роднянский обвинил критиков сериала по «Властелину колец» в расизме. Пост на эту тему появился в его Instagram-аккаунте.

Кинематографист порассуждал про зрителей, недовольных трейлером шоу «Властелин колец: Кольца власти». Их возмутило, что в волшебной вселенной существуют темнокожие эльфы и гномы. Роднянский признался, что и сам был разочарован тизером, но вовсе не из-за персонажей, а из-за его качества.

«По логике возмущенных, драконы в этом мире быть могут, волшебники — тоже, назгулы и тысячелетние эльфы — естественно, а вот чернокожие — это оскорбительное своеволие авторов сериала, противоречащее замыслу [Джона] Толкина. Я этой позиции понять не смогу никогда, потому как верю, что, во-первых, в придуманном мире может быть все, что душеньке угодно. Во-вторых, мир на экране должен отражать сегодняшнюю реальность. А она многонациональна. В-третьих, правило не верить людям, которые говорят "я не расист, но…", никогда меня не подводило. Эта фраза и есть первейший признак расизма», — написал Роднянский.

Он напомнил, что оригинальная трилогия Питера Джексона тоже не обошлась без критики со стороны зрителей. Тогда аудиторию возмущал не цвет кожи, а пол персонажей. Людей удивляло, что в фильмах так много женщин, а эльфийская принцесса Арвен прекрасно владеет мечом. «Как быстро меняется мир. Как быстро мы привыкаем к новой реальности. Но все же — как эмоционально реагируем на изменения», — заключил продюсер.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video.