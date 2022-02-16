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Главы Минобороны НАТО рассмотрят вариант развертывания боевой группы в Румынии

Министры обороны НАТО решили рассмотреть вопрос о развертывании сил альянса в Румынии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министры обороны НАТО решили рассмотреть вопрос о развертывании новых боевых групп в Румынии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развертывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции вести эту группу», — рассказал глава НАТО.

Столтенберг также рассказал, что окончательного решения о конфигурации, численности и сроках развертывания будущих боевых групп еще нет. Однако он подчеркнул, что Румыния готова принять группировку Североатлантического альянса.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о размещении войск НАТО в Румынии. По ее словам, руководство альянса давно планировало милитаризацию Черного моря, чтобы превратить этот регион в арену для геополитики.

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Анжелика Бережная
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