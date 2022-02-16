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В США описали противодействие С-500 стелс-истребителям

ЗРС С-500 сможет лишить малозаметные истребители связи и навигации

Фото: РИА Новости

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» разработана для борьбы с космическими аппаратами и баллистическими ракетами. ЗРС может снизить эффективность применения стелс-истребителей, поражая навигационные спутники и самолеты-заправщики. Американское издание Military Watch описало противодействие С-500 малозаметным истребителям.

В публикации отмечают, что С-500 может поражать истребители, но в первую очередь систему разрабатывали для противодействия космическим самолетам, бомбардировщикам и баллистическим ракетам. Поэтому защиту от стелс-самолетов F-22 и F-35 обеспечивают системы C-400, С-350 и «Бук-М2». ЗРС С-500 сможет повысить эффективность борьбы с истребителями, передавая данные о целях другим системам противовоздушной обороны. Защищенная от помех радиолокационная станция С-500 позволит С-400 сопровождать большее количество малозаметных целей, пишет Military Watch.

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Также «Прометей» сможет поражать самолеты-заправщики, которые поддерживают операции малозаметных истребителей. Издание отмечает, что дальность истребителей F-22 и F-35 ниже, чем у самолетов прошлого поколения. Поэтому малозаметные истребители зависят от дозаправки в воздухе. «Поскольку такие танкеры уязвимы для атак С-500 на расстоянии до 600 километров, это может изменить правила игры», — утверждает Military Watch. Возможность С-500 сбивать космические аппараты также может снизить эффективность применения F-22 и F-35. Самолеты используют спутники для разведки, навигации, а также связи.

В январе командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Николай Гостев сообщил, что войска округа получат системы С-500 до 2025 года.

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Даниил Иринин
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