Зеленский призвал усилить влияние украинских СМИ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить влияние украинских СМИ среди жителей Донбасса для того, чтобы «противодействовать российской пропаганде». Об этом говорится в заявлении пресс-службы офиса главы государства, передает ТАСС.

«Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по готовности сил безопасности и обороны к отражению вооруженного вторжения РФ и противодействию российской пропаганде», — говорится в сообщении. Также указывается, что Зеленский обратил особое внимание на усиление влияния украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса.

«Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Ранее Зеленский официально признал Россию как угрозу стране в утвержденной 16 февраля Стратегии обеспечения государственной безопасности. В разделе, где указаны угрозы госбезопасности, Россия названа страной, продолжающей гибридную войну и системно применяющей политические, экономические и другие средства «для реализации своих стратегических целей в Украине».