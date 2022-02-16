«Тинькофф» запустил собственную ипотеку

Тинькофф Банк запустил собственную программу ипотеки и начал выдавать кредиты на рефинансирование внешним клиентам. Произошедшее стало первым этапом возвращения организации на ипотечный рынок, сообщает РБК.

Услуга рефинансирования ипотеки доступна в мобильном приложении банка. На данный момент получить такой кредит могут только те, кто приобрел готовое жилье, позже программа коснется и покупателей квартир в новостройках. Рефинансирование оформляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Перед подачей заявки клиент должен сообщить адрес квартиры. Банк не будет осматривать недвижимость и требовать отчет об оценке имущества собственника. Базовая ставка по программе составляет 8,9 процента годовых при максимально допустимой сумме в 30 миллионов рублей. Предельный срок кредита — 30 лет.

Что касается обычной ипотеки, банк планирует начать выдавать ее на готовую недвижимость в первой половине 2022 года, а на новостройки — во второй. Помимо этого, «Тинькофф» рассматривает вопрос участия в льготных программах — семейной, льготной, дальневосточной и сельской ипотеках. Председатель правления банка Станислав Близнюк отметил, что цель организации — запустить все продукты, не расставляя приоритеты на конкретные услуги.

«По нашим оценкам, клиенты Тинькофф Банка в других банках обслуживают около 30 процентов ипотечного портфеля страны. Успех рефинансирования больше зависит от ставок на рынке, поэтому сейчас особенно тяжело ответить на этот вопрос», — заявил Близнюк.

В 2015 году «Тинькофф» начал предлагать ипотеку в качестве агента других банков, но этот сегмент закрыли в 2019-м из-за низкой прибыли. Планы вернуться на ипотечный рынок после неудачного старта у организации появились в 2020 году. Теперь «Тинькофф» будет выдавать займы на покупку недвижимости как самостоятельный кредитор.

В июне 2021-го Тинькофф Банк протестировал выдачу кредитов на жилье на своих сотрудниках. Организация планировала выйти на ипотечный рынок к началу осени того же года. Представители банка отметили, что «Тинькофф» не будет выдавать ипотеку на большие суммы, чтобы постепенно вернуться в сегмент.