Названа сумма отступных принца Эндрю в деле об изнаcиловании

Принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II заплатит 16 миллионов долларов (12 миллионов фунтов стерлингов) американке Вирджинии Робертс-Джуффре в качестве отступных при урегулировании дела об изнасиловании. Такую сумму назвала газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, выплаты частично возьмет на себя 95-летняя королева, которая и так в частном порядке помогала своему второму сыну покрывать расходы на юристов, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов. Отмечается, что герцогу Йоркскому было бы тяжело самостоятельно оплатить расходы, поскольку он живет на «скромную военную пенсию, которую получает как вице-адмирал ВМС Великобритании, а также за счет стипендии от королевы в размере 250 тысяч фунтов в год (340 тысяч долларов)».

Как сообщили источники газеты, переговоры адвокатов принца Эндрю и Робертс-Джуффре длились десять дней. Отмечается, что выплаты должны поступить на счет 38-летней американки в ближайшие 30 дней.

15 февраля стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Потерпевшая утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Урегулирования удалось достичь всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания, и его должны были допросить под присягой адвокаты Робертс-Джуффре. Принц не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.

