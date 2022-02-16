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Ургант пошутил над пятым временным ведущим КВН

Ургант пошутил, что кандидатуру пятого временного ведущего КВН было легко угадать

Кадр: Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант пошутил над пятым временным ведущим КВН, музыкантом Валдисом Пельшем, который вместе с ним будет вести телеигру вместо заболевшего коронавирусом руководителя программы Александра Маслякова. В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале шоумен заявил, что кандидатуру Пельша было легко угадать. Фрагмент выпуска доступен на YouTube.

«Мы так долго думали: "Кто? Кто? Кто?", а можно было догадаться, ведь Пельш в переводе с латышского означает "пять"», — пошутил Ургант.

Кроме того, шоумен поиронизировал над своим коллегой Дмитрием Хрусталевым, который также заявлен в числе временных ведущих. «Ты пока еще в деле», — обратился Ургант к нему.

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Ранее Пельш подтвердил новость о том, что станет один из временных ведущих КВН на время болезни Маслякова. Пельш также заверил, что речь идет о временной, а не постоянной замене руководителя «Клуба веселых и находчивых».

Кроме Пельша, Урганта и Хрусталева вести КВН, пока Масляков болен, будут шоумен Дмитрий Нагиев и актер Андрей Бурковский.

О том, что вместо Маслякова игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых» проведут пять других ведущих, стало известно 11 февраля. Александр Масляков-младший рассказал, что первым телеигру проведет Нагиев, после чего роль ведущего перейдет к Хрусталеву, Урганту и Бурковскому. Какую по счету программу проведет Пельш, пока не сообщалось.

О болезни Маслякова сообщалось 2 февраля. Руководитель КВН сообщил, что повторно заразился COVID-19, поэтому будет соблюдать самоизоляцию. Масляков также заверил, что временными ведущими КВН станут «люди, не чужие игре».

Дарья Кучерявых
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