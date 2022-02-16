Валдис Пельш высказался о смене Маслякова в КВН

Телеведущий и музыкант Валдис Пельш, который может стать одним из временных ведущих КВН, заменяющих заболевшего коронавирусом главу телеигры Александра Маслякова, высказался о смене действующего ведущего. Он также рассказал о своей реакции на приглашение и прокомментировал количество кандидатур, сообщает «Телепрограмма».

«Речь не идет о смене ведущего», — коротко отметил Пельш. Музыкант подтвердил, что его кандидатуру рассматривают на проведение одной из игр КВН Высшей лиги. «Ну а как тут отреагировать? Когда человек, Александр Масляков-младший, с которым ты давным-давно дружишь, просит тебя подменить Александра Васильевича и провести программу, пока он не выздоровеет», — ответил на соответствующий вопрос журналистов он.

Пельш добавил, что каждому из ведущих предложили провести по одной программе. Также музыкант признался, что не в курсе того, почему решили рассматривать так много кандидатур на временную замену Маслякова. «Это не ко мне. Это либо к Александру Маслякову-младшему, либо к Константину Эрнсту. Я не являюсь функционером канала, человеком, который занимается программированием», — пояснил телеведущий.

Ранее стало известно, что Пельш вместе с шоуменами Дмитрием Нагиевым, Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом и актером Андреем Бурковским будут вести КВН, пока Масляков болеет.

Вместо Маслякова игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых» проведут пять других ведущих. Масляков-младший рассказал, что первым телеигру проведет Нагиев, после чего роль ведущего перейдет к Хрусталеву, Урганту и Бурковскому. Фамилию пятой знаменитости он не уточнял.

Масляков рассказал о своей болезни в видеообращении 2 февраля. Руководитель КВН сообщил, что повторно заразился COVID-19 и намерен соблюдать самоизоляцию. Масляков заверил, что ведущими ближайших выпусков станут «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.