Названы самые выгодные способы выплаты ипотеки

Переплачивая, выгоднее сокращать срок ипотеки и оставлять платеж таким, как есть. Таким образом будет меньше переплаты по процентам, отметил эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил самые выгодные способы выплаты ипотеки.

Если вы понимаете, что вам не напряжен этот ежемесячный платеж, вы понимаете, что у вас на 2-3 года вперед ничего не изменится, и этот платеж не станет обременительным, в этом случае вы можете смело сокращать срок, оставляя платеж таким, как есть Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости

В случае, если человек брал кредит на пределе своих финансовых возможностей, и его материальное положение ухудшилось или появились какие-то дополнительные обязанности, например, связанные с рождением ребенка, лучше сокращать размер платежа, посоветовал Барсуков. По его словам, в данном случае стоит запастись силой воли и не растрачивать высвободившиеся деньги, а кидать их на досрочное погашение. Такой способ выплаты по ипотеке оптимален и в первые годы платежей для тех, кто не уверен в своей финансовой устойчивости.

«Вы оставляете срок таким же, сокращаете платеж, но дополнительные деньги, которые у вас появляются в связи с сокращением платежа, вы отправляете каждый последующий месяц на досрочное погашение. То есть, грубо говоря, у вас первый платеж был 70 тысяч рублей, вы начинаете кидать в досрочку, у вас платеж уменьшается. Например, каждый месяц вы делаете досрочное погашение на тысячу рублей, но вы все равно кидаете 70 тысяч, и даже если через год у вас стал платеж 60 тысяч, вы все равно кладете 70, и у вас увеличивается размер досрочного погашения», — заявил Барсуков.

Размер переплаты

Лучше понемногу переплачивать по ипотеке каждый месяц, чем долго копить и класть на счет сразу большую сумму, рассказал Барсуков. Когда гасится хотя бы маленькая часть кредита, уже не придется платить с этой части процент в следующем периоде. Тем самым уменьшается общая переплата.

Ситуация, при которой человек копит деньги, чтобы погасить большую сумму, возможна, но важно не превышать определенный срок. «Накопления не играют значительную роль на переплате по процентам, если вы копите в течение 3 месяцев, не больше», — подчеркнул риелтор.

Выгода рефинансирования

Тем, кто брал ипотеку, начиная с сентября прошлого года, нужно следить, когда в России изменится кредитно-денежная политика, Центральный банк начнет снижать ключевую ставку, а банки — проценты по ипотеке, и заниматься рефинансированием, рассказал эксперт.

По его словам, активно занимаются рефинансированием всего около 30 процентов людей, несмотря на то, что это очень выгодно. «Мы, когда обзванивали клиентов, обнаруживали ситуацию, что у них ставки уже, грубо говоря, в районе восьми процентов, а они до сих пор платят по ипотеке в районе 11 процентов, иногда даже 12. То есть люди не думали о том, что нужно рефинансировать, или воспринимали эту процедуру как очень сложную», — отметил Барсуков.

Эта процедура не такая уж и сложная, в крайнем случае, всегда можно обратиться к ипотечному брокеру, который все сделает за вас, поделился эксперт. Он заверил, что деньги, затраченные на обращение к специалисту отобьются за три-четыре месяца.

Если мы говорим о кредитах на сумму до 10-15 миллионов рублей, выгода в рефинансировании — уменьшение ставки где-то на один процент. Если у вас сумма кредита выше, то там даже при половине процента есть выгода, поэтому следите, и как только начинается снижение, делайте рефинансирование Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости

Ранее стало известно, что в январе 2022 года в Москве зарегистрировали рекордные 8,4 тысячи сделок по ипотеке, а эксперты предсказали весенний рост ипотечных ставок до 11-12,5 процента.