Россиян предупредили о побочных эффектах больших доз витамина С при COVID-19

Биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Андрей Ломоносов предупредил россиян о побочных эффектах приема больших доз витамина С, в том числе при COVID-19. Он рассказал об этом в беседе с RT.

По его словам, нет научных доказательств, что витамин С в больших дозировках сокращает сроки и тяжесть заболевания коронавирусом. При этом такие действия могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

«Прием витамина дозой свыше безопасной может привести к побочным эффектам. Среди них — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме», — объяснил Ломоносов.

Эксперт добавил, что при других простудных заболеваниях витамин С доказал свою положительную роль в лечении при кратковременном увеличении дозировки.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса не стоит принимать витамин С. По ее словам, эффективность действия витамина С при любых вирусных инфекциях не доказана в научных клинических исследованиях. Врач предупредила, что от этого может заболеть желудок.