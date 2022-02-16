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Российского полицейского осудили за выбивание показаний

В Башкирии полицейскому дали условный срок за избиение задержанного ногами по голове

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Стерлитамакский городской суд назначил условный срок оперуполномоченному городского управления полиции по делу об избиении задержанного ногами. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Его осудили по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 159 («Мошенничество») УК РФ и дали шесть лет условно, а также лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Вместе с ним по делу проходил его коллега, которого также осудили на три года условно.

По данным следствия, в феврале 2020 года один из подсудимых нашел мужчину, который пользовался украденным телефоном. Чтобы выбить из него показания, страж порядка избил его ногами и руками по туловищу и голове. В январе 2021 года полицейские нашли женщину, которая пользовалась найденным на улице телефоном. Они сказали ей, что та совершила преступление, не сообщив о находке, и предложили ей за взятку в 40 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.

В прокуратуре собираются оспорить приговор оперуполномоченным как слишком мягкий.

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Елизавета Новикова
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