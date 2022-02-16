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Бывший российский судья отправился в колонию за взятку в миллион рублей

Судья из Тольятти получил восемь лет строгого режима за взятку в миллион рублей

Фото: СКР

В Самарской области бывший судья Автозаводского районного суда города Тольятти отправился в колонию за взятку в миллион рублей. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Осужденного признали виновным по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ, приговорили к штрафу в миллион рублей и дали восемь лет строгого режима. Как установил суд, в августе 2018 года осужденный рассматривал уголовное дело о вымогательстве, но за взятку согласился поменять квалификацию на менее тяжкую статью — самоуправство, избавив подсудимого от уголовной ответственности.

В марте 2019 года посредник, действуя уже в рамках оперативного эксперимента, передал судье часть денежных средств в размере 550 тысяч рублей. Однако после их получения осужденный был задержан ФСБ. На время следствия осужденный оставался под домашним арестом. После вынесенного приговора он был взят под стражу в зале суда.

13 февраля сообщалось, что Самарский районный суд избрал меру пресечения сыну замглавы МВД России Денису Зубову по делу о даче взятки.

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Владимир Седов
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