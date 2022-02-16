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Зеленский поздравил «сине-желтых» с Днем единения

Зеленский записал для украинцев поздравление с Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем единения, недавно учрежденным по его указу. Видео с поздравлением он опубликовал на своей странице в Instagram.

Ролик глава государства записал в домашней обстановке, в футболке, на фоне полки с книгами.

В своей речи он отметил, что украинцев, несмотря на то, что все они разные, объединяет желание жить в мире, на что они имеют полное право. «С днем единения, сине-желтые! С Днем единения, Украина!», — сказал Зеленский.

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31 января

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил об учреждении нового праздника — Дня единения. Своим указом он поручил 16 февраля 2022 года поднимать государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, исполнять государственный гимн и проводить мероприятия, направленные на «единение страны».

Учреждение праздника связано с объявленной президентом США Джо Байденом датой вторжения России на Украину — 16 февраля. В ответ на это в своем обращении к украинцам Зеленский заявил, что сделает «день нападения» Днем единения.

Алиса Реброва
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