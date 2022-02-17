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Всех жителей Гонконга протестируют на коронавирус

The Standard: всех жителей Гонконга обязали сдать тест на COVID-19 на фоне роста заражений

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Власти Гонконга обязали всех жителей пройти тест на коронавирус на фоне роста числа заражений. Об этом сообщает The Standart.

По информации издания, ежедневно планируется тестировать группы до миллиона человек. Каждый гражданин должен будет пройти три теста на COVID-19 в течение трех недель. Граждане, не выполнившие приказ о тестировании, будут оштрафованы на десять тысяч гонконгских долларов (около 97 тысяч рублей).

При этом из-за недостаточной инфраструктуры для тестирования в Гонконге ряд тестов планируют направить на обработку в Шэньчжэнь. The Standart пишет, что из-за серьезной вспышки вируса в Гонконге недостаточно времени для строительства дополнительных временных лабораторий.

Ранее британский профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study заявил, что омикрон-штамм коронавируса способен оседать в кишечнике, а не в носу. Эксперт описал семь скрытых симптомов омикрон-штамма COVID-19 и назвал среди них нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

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Екатерина Андреева
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