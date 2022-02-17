Европейская экономика установила антирекорд

Дефицит в торговом балансе Евросоюза — отрицательная разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта — в декабре 2021 года установил рекорд в 10 миллиардов евро (11,3 миллиарда долларов), свидетельствуют данные Евростата. Таких показателей в европейской экономике не было с кризисного 2008 года. По словам аналитиков, к этому результату привел рост цен на энергоносители и импорт из Китая.

Отрицательное торговое сальдо в торговле ЕС сохранялось с ноября (тогда оно было оценено в 1,7 миллиарда долларов). Ключевую роль в росте расходов Европы на импорт сыграло значительное увеличение дефицита в торговле с Китаем и Россией. Китай занял первое место — отрицательное торговое сальдо с этой страной за год выросло почти в 2 раза до 282,3 миллиарда долларов. Дело в том, что европейские страны увеличили закупки китайских товаров во втором полугодии 2021-го благодаря восстановлению спроса, несмотря на логистический кризис.

Торговый дефицит ЕС с Россией за год вырос более чем в 4 раза — с 15,7 миллиарда евро (17,8 миллиарда долларов) до 69,2 миллиарда евро (78,5 миллиарда долларов), однако оказался существенное меньше, чем с Китаем. Такая ситуация сложилась из-за того, что Евросоюзу приходилось импортировать из России много газа (на Россию пришлось 46,8 процента всего получаемого газа) и нефти (четверть всего импорта).

По словам аналитика товарных рынков «Открытие инвестиций» Оксаны Лукичевой, главной причиной столь серьезного дефицита торгового баланса стал глобальный рост цен на энергоресурсы. В декабре в Европе цены на топливо достигли исторического рекорда, превысив отметку в 2150 долларов за тысячу кубометров, однако в январе стоимость газа снова упала ниже 1000 долларов. В итоге стоимость импорта энергоносителей для ЕС выросла на 72,1 процента в прошлом году — с 250,9 миллиарда долларов в 2020-ом до 431,8 миллиарда долларов в 2021-м.