Самая опасная страна в мире намерена увеличить число рейсов в Россию

Власти Венесуэлы, считающейся самой опасной страной мира, планирует расширить полетную программу из Каракаса в Москву. Подобные намерения высказал президент южноамериканской республики Николас Мадуро, передает ТАСС.

«Мы уже в состоянии увеличить число еженедельных рейсов в Москву. Скоро у нас будут хорошие новости на этот счет», — заявил глава государства.

Мадуро отметил, что за последние два месяца в республику приехали более 15 тысяч туристов из России. Кроме того, растет число путешественников из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые летят в Москву из Каракаса.

Ранее в январе были названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году — список возглавила Венесуэла, где индекс преступности составляет 83,58 балла. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа-Новая Гвинея (81 балл), за ней следуют Афганистан (77 баллов) и Южная Африка (76 баллов).