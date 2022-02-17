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Олимпийская чемпионка ответила на слова Плющенко о завышенных оценках Валиевой

Бестемьянова ответила Плющенко и заявила, что Камила Валиева получила справедливые оценки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об оценках российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе Игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит РИА Новости.

Бестемьянова заявила, что 15-летняя спортсменка получила справедливые оценки. «Элемент ультра-си тройной аксель, который исполнила Валиева, стоит дороже двойного акселя, который прыгала Анна Щербакова. А вращения Валиевой должны идти с такими плюсами по отношению к вращениям Щербаковой, что это не обсуждается», — ответила она на слова олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о завышенных оценках Валиевой.

Ранее Плющенко прокомментировал итоги короткой программы у женщин. Он посчитал, что судьи были очень щедры к Валиевой, а прокат Щербаковой был чище, так что именно она должна была стать лидером.

Валиева стала первой в короткой программе 15 февраля. За прокат спортсменка получила 82,16 балла. На втором месте расположилась Щербакова с 80,20 балла. Третье место заняла японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова показала четвертый результат, в ее активе 74,60 балла.

Анастасия Борисова
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