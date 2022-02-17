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Плющенко объяснил победу Валиевой в короткой программе щедростью судей

Евгений Плющенко считает, что Анна Щербакова выступила лучше Камилы Валиевой на Олимпиаде

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не согласился с оценками в короткой программе личного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине, посчитав их щедростью судей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющенко объяснил, судьи были очень щедры к 15-летней Камиле Валиевой. Тренер и экс-фигурист считает, что прокат Анны Щербаковой был чище и лучше, так что что именно она заслужила победу в короткой программе.

Валиева стала лидером, выступив в короткой программе. За прокат фигуристка получила 82,16 балла. Она не появилась на пресс-конференции по итогам программы. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что Валиева плохо себя чувствовала.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире фигуристок, отклонив апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые намеревались добиться отстранения Валиевой из-за сомнительной допинг-пробы спортсменки.

Николай Костюков
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