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Россиянку с двумя детьми держали в рабстве и насиловали

Уроженка Бурятии с детьми поехала на работу в Москву и попала в рабство

Фото: Globallookpress.com

Уроженку Бурятии вместе с двумя детьми на протяжении двух лет держали в рабстве под Воронежем, об этом рассказали представители общественной организации «Альтернатива» в Instagram-аккаунте.

Девушка вместе с детьми проживала в бурятской деревне, но решила поехать на заработки в Москву и попала в рабство. Ей предложили работу дояркой на ферме в Воронежской области. Так как условия были подходящие, женщина согласилась. Двое братьев, содержащих предприятие, превратили ее в рабыню. Она попыталась сбежать, но не смогла.

По данным правозащитников, девушку не только заставляли работать бесплатно, но и жить с одним из фермеров. Он насиловал россиянку, избивал ее детей и наливал им алкоголь. Жертва была вынуждена следить за 50 голов скота.

Освободиться из плена ей удалось благодаря подруге, которой женщина рассказала подробности о своей жизни. Дети, которым сейчас четыре года и шесть лет, по данным социальных служб, находятся в запущенном состоянии. Семью планируют отправить домой в Бурятию.

Ранее сообщалось, что житель украинского села Чернетчина в Харьковской области незаконно удерживал в рабстве семь человек. Мужчина заставлял их рубить лес, заниматься строительными работами.

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Марина Совина
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